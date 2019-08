Bestätigt Camila Cabello (22) hiermit endlich ihre Liebe zu Shawn Mendes (20)? Bereits seit einigen Wochen wird den Musiker-Kollegen eine Beziehung nachgesagt – kein Wunder, bei den zahllosen Turtelauftritten, die die zwei bereits hingelegt haben! Doch trotz öffentlicher und superheißer Knutschereien hat sich bis heute keiner der beiden "Señorita"-Interpreten zu den Gerüchten geäußert. Nun sprach Camila aber ganz offen davon, wie verliebt sie aktuell ist!

Mit Variety plauderte die 22-Jährige jetzt über die Arbeit an ihrem neuen Album – und wie sehr ihr aktuelles Liebesleben sie dafür inspiriere. "Sich zu verlieben ist wie eine unendliche Menge an neuen Ebenen und Sichtweisen zu bekommen. Ich bin frisch verliebt und bin gerade erst dabei, mich zu öffnen", offenbarte Camila. Wer der Glückliche ist, verriet sie zwar nicht, betonte dafür aber: "Ich habe alle Songs über aktuelle Begebenheiten geschrieben." Ob mit diesen aktuellen Begebenheiten wohl auch die heißen Kuss-Einlagen mit Shawn gemeint sind?

Zwar fiel sein Name in diesem Zusammenhang nicht – dafür ließ Camila sich aber im Bezug auf ihren gemeinsamen Erfolgssong "Señorita" einige Worte entlocken: "Ich kenne Shawn schon sehr lange und es macht so viel Spaß, mit jemanden zusammenzuarbeiten, der einem so viel bedeutet", schwärmte sie von dem Beau. Was denkt ihr, spricht sie hier von ihrer Liebe? Stimmt ab!

Splash News Camila Cabello und Shawn Mendes, Miami 2019

RM / SplashNews.com Shawn Mendes und Camila Cabello im Juli 2019

Splash News Camila Cabello und Shawn Mendes, Miami 2019

