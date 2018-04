Er war ihre erste große Liebe, doch nun ist alles vorbei: Die diesjährige Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis und ihr Freund Tobi haben sich getrennt! Zu Beginn der aktuellen Staffel stellte die inzwischen Ausgeschiedene den Bodybuilder noch als ihren Instagram-Husband vor. Ihre Social-Media-Pics muss nun offensichtlich jemand anderes schießen. Tobias gab jetzt für seine Follower ein erstes Statement zum Liebes-Aus ab.

In seinen Instagram-Storys berichtete der Fitnessfreak seinen Fans von der Trennung. Offensichtlich ziemlich mit den Nerven am Ende sagte er: "Ich nehme an, die meisten werden jetzt genauso schockiert sein wie ich. Und zwar haben Gerda und ich uns gestern getrennt." Zu den genauen Gründen schwieg der Sportler, erklärte nur: "Ich will dabei auch ehrlich sein. Ich habe halt gemerkt, dass irgendetwas anders ist, seit dem Zeitpunkt, an dem Gerda aus L.A. kam. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es an mir oder ihr lag!"

Am vergangenen Samstag habe er zudem eine Nachricht von dem Nachwuchsmodel bekommen, die ihn zutiefst verletzt habe. Was bei der 24-Jährigen und ihrem Ex-Freund wohl vorgefallen ist? Bisher hat sie sich noch nicht öffentlich dazu geäußert.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis mit Tobi an Weihnachten

Instagram / gerda.topmodel.2018 Gerda Lewis, Bloggerin

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis und Tobi

