Die Schlagzeilen um US-Bachelorette Hannah Brown (24) wollen einfach kein Ende nehmen! Nachdem die kurze Liaison zu Show-Sieger Jed Wyatt schon nach kürzester Zeit in die Brüche gegangen war, wurde der amerikanischen Rosenkavalierin kurz darauf ein Techtelmechtel mit dem Zweitplatzierten Tyler Cameron nachgesagt. Bekommt Hannah damit wohl doch noch ihr lang ersehntes Happy End? Na ja, nicht ganz. Model Gigi Hadid (24) ist offenbar ebenfalls an dem Sonnyboy interessiert – und ging wohl bereits mit ihm auf Tuchfühlung!

Vor wenigen Tagen wurden der Victoria's Secret-Engel und der Kuppelshow-Kandidat zusammen in einer Bar gespottet. Zwar erkennt man das Gesicht von Gigis männlicher Begleitung nicht wirklich, doch aufmerksame Fans sind sich sicher: Das ist Tyler! Gegenüber E! News packte außerdem ein Insider sehr private Informationen aus: "Gigi ist definitiv an Tyler interessiert. Sie haben sich gestern Abend in Soho auf einen Drink getroffen und kamen sehr gut miteinander aus. Es war sehr locker, sie lachten viel und führten ein sehr angeregtes Gespräch."

Gigi und ihr angeblicher Lover hätten gemeinsame Freunde in der Modebranche und sollen über Instagram das erste Mal Kontakt aufgenommen haben – und das, bevor Tyler durch seine "Bachelorette"-Teilnahme über Nacht berühmt wurde. "Sie schreiben schon seit Wochen intensiv und haben vor, sich wieder zu treffen, wenn Tyler in New York ist. Beide gehen es langsam an, haben aber deutlich gemacht, dass sie aneinander interessiert sind", erklärte die Quelle weiter.

Getty Images Gigi Hadid bei der Victoria's Secret Show 2018

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron, US-Bachelorette-Zweitplatzierter

North Woods / SplashNews.com Gigi Hadid

