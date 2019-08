Für ihre Enkel macht sie einfach alles! Queen Elizabeth (93) ist bereits seit 1952 die Königin von England – und damit die am längsten regierende Monarchin. Neben unzähligen royalen Pflichten und Aufgaben, öffentlichen Events und Terminen ist die Blaublüterin aber vor allem eines: ein echter Familienmensch. Das bewies sie auch vor 33 Jahren: In einem niedlichen Video rennt sie ihrem Enkel, Prinz (59) William, hinterher!

Am 23. Juli 1986 gaben sich Prinz Andrew und Sarah Ferguson (59) das Jawort. Und an diesem besonderen Tag durfte auch eine Kutsche nicht fehlen – aber genau die dürfte für Herzrasen bei der Queen gesorgt haben. Auf Twitter veröffentlichte ein Royal-Fan einen kurzen Clip der Hochzeit, der beweist: Elizabeth hat ihren Enkel immer im Blick! “Hier ist Queen Elizabeth, wie sie hinter dem kleinen Prinz William hinterherläuft, um ihn daran zu hindern, zu nah an die Kutsche zu kommen. Ihre Majestät als Großmutter ist süß”, freute sich die Userin. Während William damals gerade einmal vier Jahre alt war, war die Königin schon stolze 60. Ihren Enkel schnappte sie aber mit Leichtigkeit!

Nicht nur bei ihren Enkeln ist sie die Großmutter der Herzen: Auch bei den Ehefrauen der Prinzen soll die Queen gerne mal ein Auge zudrücken. Wie Katie Nicholl in ihrem Buch “Kate: The Future Queen” verriet, soll die Königin Herzogin Kate (37) sogar erlaubt haben, Fotos in Balmoral zu machen – obwohl das sonst eigentlich strikt verboten ist.

Getty Images Die Queen, Prinz William und Prinz Charles 1995

Oli Scarff / Getty Images Queen Elizabeth II. und ihr Enkel Prinz William

Getty Images Queen Elizabeth II. mit Herzogin Kate und Prinz William im Mai 2019

