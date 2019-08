Gibt er bald wieder Vollgas? Vor rund zwei Jahren feierte “Baby Driver” mit Ansel Elgort (25) in der Hauptrolle Premiere. Mit rasanten Actionszenen, derben Sprüchen und einer guten Prise Humor brachte der Streifen nicht nur die Kinokassen zum Klingeln – der Schauspieler eroberte als Fluchtwagenfahrer Baby auch die Herzen der Fans, die sich seitdem einen zweiten Teil wünschen. Dieser Traum könnte laut Ansel jetzt wahr werden!

Im Gespräch mit dem Moderator Josh Horowitz soll der 25-Jährige laut People über ein mögliches Sequel gesprochen haben – und das scheint tatsächlich schon in Arbeit zu sein! Ansel verriet, dass Regisseur Edgar Wright (45) ihm bereits ein erstes Skript habe zukommen lassen. "Ja, ich denke, es wird passieren, ich denke, es wird 'Baby Driver 2' geben. Es hat tatsächlich einen anderen Titel, aber das musst du Edgar fragen", ließ sich der Hollywood-Hottie entlocken. Und auch Edgar selbst deutete einen zweiten "Baby Driver"-Teil auf Nachfrage eines Twitter-Users mit einer kryptischen Antwort an: "Wir hoffen, dass wir es bald machen, wenn die Sterne gut stehen."

Für Ansel könnte es aktuell wohl nicht besser laufen – und das nicht nur beruflich. Während sein neuer Film "The Goldfinch" bald in den Kinos anläuft, steht er momentan für "West Side Story" vor der Kamera. Privat hat er sein großes Glück in der Tänzerin Violetta Komyshan (23) gefunden, mit der er bereits seit rund sieben Jahren zusammen ist.

Getty Images Schauspieler Ansel Elgort, Mai 2018

Getty Images / Frazer Harrison Ansel Elgort bei den Golden Globes 2018

Larry Busacca / Getty Images Violetta Komyshan und Ansel Elgort bei den MTV Video Music Awards 2016

