Rosenanwärter Marco Schmidt rührt Gerda Lewis (26) mit seiner Geschichte zu Tränen! Bisher glänzte der Fitness- und Gesundheitstrainer bei Die Bachelorette lediglich mit seiner zurückhaltenden und unscheinbaren Art. In der vierten Episode der Kuppelshow bekam er nun erstmals die Möglichkeit, seiner potenziellen Traumfrau näherzukommen. Statt aber mit Gerda auf Tuchfühlung zu gehen, packte er bei seinem Einzeldate über seine traurige Kindheit aus!

Bei einem Candle-Light-Dinner auf einem Berg mit Blick über Athen verriet Marco, dass er mit seinem leiblichen Papa nur wenig Kontakt habe und stattdessen von seinem Stiefvater großgezogen worden sei. Mit der Geburt seiner Schwester sei die Harmonie jedoch vorbei gewesen: "Sie war das leibliche Kind und auch von meinem Opa das leibliche Enkelkind, deshalb war ich in deren Augen Müll. Ich habe nicht mehr richtig existiert." Der 26-Jährige sei von den beiden sogar geschlagen worden. Um seine Mutter zu schützen, habe Marco ihr jedoch nichts davon erzählt. "Als ich elf war, hat mein Stiefvater sich dann das Leben genommen", erzählte der amtierende Mister Bayern weiter.

Für Gerda war Marcos Offenbarung ein Schock – sie brach während seinen Erzählungen in mitfühlende Tränen aus! "So etwas zu hören ist natürlich sehr, sehr schwer, vor allem, weil ich niemals gedacht hätte, dass er so eine krasse Last mit sich trägt", resümierte sie anschließend. Obwohl die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin schon einige der Single-Männer zu Dates entführt hatte, zeigte sich bisher keiner so offen ihr gegenüber wie der Münchner.

