Bei Mariella Ahrens (50) hat es ordentlich gefunkt! Bereits im Juni deutete die Schauspielerin an, nach zwei Jahren des Single-Daseins wieder verliebt zu sein. Zu einem Event in Berlin wollte sie ihren Schatz damals noch nicht mitnehmen. Das Liebes-Versteckspiel scheint nun aber der Vergangenheit anzugehören, denn kürzlich bestätigte die 50-Jährige, mittlerweile wieder in festen Händen zu sein. Obwohl sie ihren neuen Partner noch gar nicht so lange kenne, mache er sie schon jetzt unglaublich glücklich!

Das frisch verliebte Paar wurde kürzlich am Wannsee gesehen, wo es eine Veranstaltung besuchte – und kaum die Finger voneinander lassen konnte. "Ich bin total verliebt! Ich war ja lange Zeit single, nun hat es mich wieder richtig erwischt. Ich bin sehr glücklich", gab Mariella jetzt freudestrahlend gegenüber Gala zu. Der Mann an ihrer Seite heiße Michael, komme aus Köln und sei bis vor Kurzem auch single gewesen – genau wie sie. Kennengelernt haben sich die beiden vor rund zwei Monaten auf einer Geburtstagsparty in St. Tropez, wie die gebürtige Russin weiter verriet.

Anders als Mariella habe der 46-Jährige allerdings keine Kinder. Dafür habe aber ihre jüngere Tochter Lucia den Liebsten ihrer Mama schon kennengelernt – die beiden sollen sich blendend verstehen. "Ich genieße den Sommer und bevor es auf die Bühne geht, geht's mit Michael in den Urlaub", gab die Theater-Darstellerin über ihre gemeinsamen Pläne preis. Ab Oktober steht sie in Düsseldorf und Essen wieder auf den Brettern, die die Welt bedeuten und spielt eine Rolle in der Komödie "Das Abschiedsdinner".

Instagram / mariellaahrens Mariella Ahrens, Schauspielerin

Getty Images Mariella Ahrens im Oktober 2018

Instagram / mariellaahrens Mariella Ahrens im August 2019

