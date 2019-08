Genug von den Rosen! US-Bachelorette Hannah Brown (24) ist nach der Show und einigen fiesen Enttäuschungen auf einen ganz anderen Geschmack gekommen – und zwar auf den des Single-Lebens. Diese Erkenntnis soll die 24-Jährige durch ihre Teilnahme bei dem beliebten Reality-TV-Format gewonnen haben. In einem persönlichen Interview erklärte Hannah nun offensichtlich ziemlich glücklich und ausgeglichen, wie sie über ihren Single-Status denkt!

“Das Single-Leben ist schön. Ich halte mir alle Optionen offen“, enthüllte die hübsche Miss Alabama 2018 gänzlich optimistisch in einem Gespräch mit Us Weekly. Dabei hat Hannah doch gerade erst eine ziemlich schmerzhafte Trennung von ihrem Verlobten Jed Wyatt hinter sich. Dieser ist nämlich in die TV-Show um den Kampf der Rosen gekommen, obwohl er eigentlich eine Freundin hat. Doch offenbar gewann Hannah aus genau dieser miesen Erfahrung einige Erkenntnisse: “Ich möchte mich einfach immer an meinen eigenen Wert erinnern und daran, dass ich mich nicht mit Minderwertigem zufriedengeben darf. Manchmal ist das ein richtiger Kampf zwischen Kopf und Herz“, verriet sie dem amerikanischen Nachrichtenmagazin weiter.

Somit kühlen langsam aber sicher auch die heißen Gerüchte um eine mögliche Affäre mit Tyler Cameron ab. Dieser wurde zudem gerade erst mit Gigi Hadid (24) gesichtet. Für Hannah selbst aber kein Grund zur Sorge: “Ich habe Gefühle für ihn, aber er und ich wollen keine Verpflichtungen eingehen“, erzählte die Schönheitskönigin recht abgeklärt über die Dates zwischen Tyler und dem hübschen Model.

Getty Images Hannah Brown, US-Bachelorette 2019

Instagram / alabamahannah Hannah Brown, US-Bachelorette 2019

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron, US-Bachelorette-Zweitplatzierter

