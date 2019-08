Auch in diesem Jahr sorgt Das Sommerhaus der Stars für ordentlich Unterhaltung! Kein Wunder: Denn im aktuellen Cast des Reality-Formats steckt so mancher Streithammel. Ganz vorne mit dabei ist Ex-Love Island-Beauty Elena Miras (27), die gleich mehrmals am Tag explodiert. Dabei greift die Partnerin von Mike Heiter gelegentlich auch ganz schön tief in die Schimpfwort-Kiste – zur großen Begeisterung der Zuschauer: Die amüsieren sich köstlich über Elenas Wutausbrüche!

Die Schreianfälle der jungen Mutter zählten während der Sendung zu den Top-Themen auf Twitter. "Oh mein Gott, Elena, hol Luft! Du bist schon ganz rot im Gesicht" und "Ob Elena vielleicht ein kleines Aggressionsproblem hat?", witzelten zwei Nutzer. Auch Elenas Bitte an Mike, sich bei der Betten-Challenge nicht so schnell aufzuregen, sorgte für einige Lacher. "Das sagt genau die Richtige", stichelte ein weiterer User.

Auch Elena und Mike können mittlerweile über ihre Ausraster lachen. In ihrer Instagram-Story scherzte der Muskelberg nun während der Sendung: "Klar, hier fliegen jeden Tag die Teller, Fenster gehen kaputt.[...] Natürlich nicht, das ist eine Extrem-Situation", verteidigte er seine Freundin. "Mein Kopf war komplett Matsche nach acht Tagen", erklärte Elena ihr Verhalten in der Show. "Ich bin halt einfach so. Ich sage immer, was ich denke." Sie würde Mike natürlich ab und zu die Meinung sagen – aber sie würde ihn dabei niemals beleidigen!

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

Instagram / elena_miras Elena Miras, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin 2019

TVNOW / Max Kohr Mike Heiter und Elena Miras

