Kann Bachelorette-Kandidat Tim Stammberger mit dem Bekanntheitsgrad der diesjährigen Rosenlady umgehen? Momentan sucht Gerda Lewis (26) die große Liebe im TV und verteilt fleißig Schnittblumen an ihre heißen Kandidaten. Derjenige, der die letzte Rose von der Blondine bekommt, darf sich auf einen echten Lebenswandel einstellen. Immerhin ist Gerda auf den roten Teppichen Deutschlands zu Hause und hat auf Instagram über 655.000 Follower. Blümchen-Anwärter Tim kommt ins Grübeln, ob er mit dem Fame klarkommen würde!

Bei einem Gruppendate in der RTL-Kuppelshow nimmt sich Gerda Tim noch einmal zum Einzelgespräch zur Brust. Sie will wissen, ob er wirklich Interesse an ihr habe. Im anschließenden Einzelinterview erklärt der 25-Jährige schließlich, wieso er sich manchmal zurückhält: "Sie ist einfach sehr, sehr bekannt und ich bin einfach ein normaler Mensch. Und wenn du jetzt jemanden kennenlernst, der so krass in der Öffentlichkeit steht, fragst du dich ja auch, ob sowas funktionieren kann." Einfach sei das zwar nicht für den Baden-Württemberger, aber er habe zumindest eine eindeutige Meinung dazu: "Ich denke, auf eine gewisse Art würde es mein Leben verändern, aber ich sehe darin kein Problem und ich denke, dass ich der Herausforderung gewachsen wäre."

Nicht nur der Strahlemann wirkt von seinem weiblichen Gegenüber überzeugt, auch Gerda macht ihm am griechischen Strand Mut, sich ins Zeug zu legen: "Selbst Fernbeziehung ist für mich kein Problem. Stell dir vor, ich hätte einen normalen Job, wo ich jeden Tag im Büro sitzen müsste. Dann wäre das schwieriger mit dem Einander-Sehen."

