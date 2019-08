Steht Rafi Rachek als Nachzügler auf der Promi Big Brother-Liste? Die diesjährige Besetzung ist mittlerweile bestätigt – immerhin geht es bereits am Freitag los! Unter anderem dabei: Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Theresia Fischer, die den meisten vermutlich wegen ihrer spektakulären Finalshow-Hochzeit im Gedächtnis geblieben sein dürfte. Einer, der bisher nicht offiziell in den TV-Container zieht, ist der ehemalige Bachelorette-Boy Rafi – oder wagt er es etwa doch? Ein Kommentar im Netz heizt die Gerüchteküche an.

Dass Theresia an dem Reality-Experiment teilnimmt, erfreut auch ihren Mann Thomas Behrend, der während ihrer Abwesenheit ihren Instagram-Account übernehmen wird. In einem Post schrieb er: "Mein Engel ist bei 'Promi Big Brother' dabei. Die Trennung von ihr fällt mir echt schwer." Rafi hinterließ nicht nur ein Like, sondern kommentierte den Beitrag sogar: "Viel Spaß und bis bald!" Will der Kölner damit etwa andeuten, demnächst ebenfalls in die Obhut von Big Brother zu kommen?

Theresias Fans stellen sich die gleiche Frage: "Ist das jetzt nicht ein bisschen offensichtlich, dass du auch einziehst?", lautet nur eine von etlichen Bemerkungen unter dem Posting. Was meint ihr? Mischt Rafi wirklich in der prominenten WG mit?

Getty Images Theresia Fischer, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Promiflash Theresia Fischer und Thomas Behrend

Anzeige

Getty Images Rafi Rachek bei der Berlin Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de