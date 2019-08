Sommerhaus-Bewohner Menowin Fröhlich (31) entpuppt sich als echter Familienmensch! In der Vergangenheit sorgte der Sänger immer wieder wegen Drogenproblemen und Gefängnisaufenthalten für Schlagzeilen – eine schwere Zeit, auch für seine Liebsten. Noch immer hat Freundin Senay (28), mit der er aktuell in der Promi-WG auf RTL zu sehen ist, große Angst vor möglichen Rückfällen in die Sucht. Doch dieses Leben hat Menowin offenbar endgültig hinter sich gelassen. Er ist clean und will für Senay und seine fünf Kinder da sein. Zum Geburtstag von Tochter Geneve überrascht der Sänger nun mit diesen süßen Zeilen inklusive Gesangseinlage.

"Alles, alles Gute zum Geburtstag wünscht dir dein Tata. Jetzt bist du schon zehn Jahre. Ich werde immer für dich da sein", schreibt der ehemalige DSDS-Teilnehmer via Instagram. Dazu postet er einen kurzen Clip, in dem er seinem Mädchen zum Ehrentag ein Ständchen singt. Total happy und sichtlich gerührt von der Überraschung lächelt Geneve ihren Vater an und zum Dank gibt es noch einen großen Schmatzer für den "Happy Birthday"-Interpreten. Auch in dem Video gratuliert Menowin der Kleinen noch mal zu ihrem Jubiläum – und ruft in die Kamera: "Alles, alles Gute zum Geburtstag mein Mädchen. Mein Mädchen wird zehn Jahre alt. Ich bin voll stolz."

Beinahe wäre dieser Clip übrigens gar nicht online gegangen. Wie Menowin in seiner Story gesteht, ist ihm mit seinem Telefon nämlich ein kleines Missgeschick passiert. "Und zwar ist mir mein Handy in die Kloschüssel gefallen", gesteht der fünffache Vater in seiner Story und muss sich nun erst einmal darum kümmern, das Smartphone wieder zum Laufen zu bringen.

