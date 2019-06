Menowin Fröhlich (31) ist total happy! Erst im vergangenen Oktober hatte der ehemalige DSDS-Kandidat die Baby-Bombe platzen lassen: Seine Partnerin Senay und er haben ihr zweites gemeinsames Kind bekommen – wenige Monate nachdem sie nach ihrem Liebes-Aus wieder zueinandergefunden hatten. Damit ist der Sänger mittlerweile stolzer Papa von insgesamt fünf Kindern. Zum Vatertag postete er nun einen schnuckeligen Schnappschuss von der ganzen Familie!

Am vergangenen Donnerstag teilte Menowin auf Facebook ein Foto seiner Rasselbande. Eng aneinandergeschmiegt posiert die Fröhlich-Family nebeneinander und auch sein jüngster Spross Djievess ist dabei und schon wieder ein gutes Stück gewachsen. Der Papi kommentiert die Momentaufnahme mit den Worten "Alles Gute zum Vatertag!" und grinst selbst am breitesten in die Kamera.

Senay und Menowin verkündeten nach der Geburt ihres Sohnes, dass sie nun auch Nägel mit Köpfen machen würden: Die Turteltauben wollten endlich heiraten! "Wir sind verlobt. Nächste Woche gehen wir zum türkischen Konsulat, da meine Partnerin Türkin ist. Wir möchten am 31. Dezember standesamtlich heiraten", verriet der 31-Jährige vergangenen Oktober im Bild-Interview.

Adolph,Christopher Menowin Fröhlich, Sänger

Facebook / Menowin Fröhlich Senay und Menowin

Getty Images Menowin Fröhlich, DSDS-Kandidat

