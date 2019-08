Heidi Klum (46) gönnt sich nach ihrem Hochzeits-Marathon eine kleine Verschnaufpause! Am vergangenen Wochenende gab sie ihrem Traummann Tom Kaulitz (29) auf einer Jacht vor Capri das Jawort – und das wurde gebührend gefeiert. Schon einen Tag vor der Zeremonie hatten es die beiden auf einer Pre-Wedding-Party ordentlich krachen lassen. Und auch nach der Trauung stießen die Frischvermählten noch einmal mit ihren Gästen an. Jetzt scheint der ganze Trubel vorbei zu sein und Heidi wirkt total entspannt.

Kein Hochzeitsstress, keine Gäste – nur sie, das Meer und vermutlich ihr Mann! Heidi hat auf ihrem Instagram-Account ein Foto gepostet, das sie ganz lässig auf einem Boot zeigt. Die Arme entspannt über die Reling gehängt, genießt die Germany's next Topmodel-Chefin offenbar einen Moment ganz für sich allein. Aber die beiden Weingläser auf dem Tisch vor ihr verraten: Ihre bessere Hälfte ist nicht weit und wahrscheinlich der Fotograf der schönen Momentaufnahme.

Ob die beiden ihre Flitterwochen also doch nur zu zweit verbringen? Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (29) hatte erst am Mittwoch einen Schnappschuss von sich mit Braut und Bräutigam auf seinem Profil geteilt. Das Bild deutete an, dass er das Paar begleitet, aber vielleicht handelte es sich dabei ja auch nur um ein Throwback-Pic.

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum an ihrem Hochzeitstag

Splash News Thomas Hayo, Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz mit Heidi Klum im August 2019 auf Capri

