Null­acht­fünf­zehn kann doch jeder – das dachten sich wohl jetzt Oliver Pocher (41) und seine schwangere Freundin Amira M. Aly. Eigentlich sind der Comedian und seine Partnerin dafür bekannt, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Das ist auch der Grund, warum man auf den Social-Media-Profilen der beiden vergebens nach Pärchen-Bildern oder regelmäßigen Baby-Updates sucht. Nun machen die Turteltauben allerdings eine Ausnahme und präsentieren ihren Fans einen ulkigen Babybauch-Schnappschuss.

Auf Amiras Instagram-Profil liefert sich das Duo ein Bauch-Battle der Extraklasse. Wer hat auf dem Pic denn jetzt den Größeren? "Ein mal Pasta, ein mal Baby", kommentiert die werdende Mama den Post, der bei der Community für zahlreiche Lacher sorgt. Auch wenn Oli sein Bäuchlein beachtlich herausstrecken kann – mit der Kugel seiner Liebsten kann er dann doch wohl nicht ganz mithalten.

Amiras Babybauch hat in den vergangenen Wochen aber auch einen gewaltigen Schub gemacht! Während Ende Juni nur eine kleine Wölbung zu sehen war, kann sie ihre Schwangerschaft mittlerweile nicht einfach mal so kaschieren. Den errechneten Geburtstermin behält das Paar zwar für sich, doch angeblich soll es Ende September schon so weit sein.

