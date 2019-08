Was für eine abenteuerliche Bachelorette-Folge für Gerda Lewis (26)! Die Rosenlady erlebte in der vierten Episode der Kuppelshow so einiges: den ersten Kuss mit einem ihrer Kandidaten, einen nervenaufreibenden Fallschirmsprung und ein tiefgründiges Gespräch bei einem Candle-Light-Dinner. Doch für viele Zuschauer war der Höhepunkt der Sendung die Nacht der Rosen – vor allem Gerdas Kleid hatte es vielen Zuschauern angetan!

Die pfirsichfarbene Robe von Crusz Berlin ließ Gerdas Follower auf Instagram in wahre Jubelstürme ausbrechen. Auf der Bilderplattform teilte die Influencerin vor Beginn der TV-Ausstrahlung bereits eine Aufnahme von sich in ihrem Outfit und erntete unzählige digitale Herzchen und Lobpreisungen: "Oh mein Gott, du Schöne", "Hübscheste Bachelorette ever" oder "Die Farbe steht dir so", freuten sich drei User aus ihrer Netzgemeinde über ihren Look.

Des einen Freud, des anderen Leid: Den beiden Teilnehmern Harald Kremer und Luca Gottzmann wird Gerdas Kleid wohl kaum positiv in Erinnerung bleiben. Die zwei Streithähne bekamen nämlich keine Rose und mussten ihre Koffer packen.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Influencerin und Bachelorette 2019

Anzeige

TVNOW Gerda Lewis und Kandidat Harald bei "Die Bachelorette" 2019

Anzeige

TVNOW Luca Gottzmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de