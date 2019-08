Diese Liebe hat in der Vergangenheit bereits für viel Aufregung gesorgt! Fast 30 Jahre trennen Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura Müller (19). Trotz aller Kritik und viel Unverständnis lassen sich die beiden aber nicht unterkriegen und präsentieren sich der Öffentlichkeit mega-verliebt und total glücklich. Mit der fast gleichaltrigen Tochter des Schlagerstars versteht sich Laura offenbar ziemlich gut. Im Netz gibt der Wendler nun preis, wie er zu einer Beziehung von Töchterchen Adeline mit einem älteren Mann stehen würde.

In seinem Livestream auf Instagram zusammen mit Laura und Adeline wollen die Fans von dem Sänger wissen, wie er auf eine Liebe seiner Tochter zu einem "alten Mann" reagieren würde. Für Michael scheint das kein Problem zu sein: "Ich hätte nichts dagegen", lässt er verlauten. Immerhin sind er und seine Liebste das beste Beispiel dafür, dass die Beziehung zwischen einem so ungleichen Paar funktionieren kann. "Ich würde ihr nichts ausreden. Wenn meine Tochter so empfinden würde und einen Mann liebt, der viel, viel älter ist als sie, hätte ich kein Problem damit", stellt der Musiker klar.

Auch seine Tochter hat absolut kein Problem mit der jungen Freundin ihres Daddys und der Offenheit des Pärchens im Bezug auf Sex und Zärtlichkeiten. "Ich lebe schon 17 Jahre unter einem Dach mit diesem Mann. Das ist nichts Neues für mich. Er ist halt offen und deswegen bin ich da so offen", verrät Adeline und gibt zu, dass sie vor allem die Sommerhaus-Auftritte der beiden besonders gern gesehen habe.

Instagram / lauramuellerofficial Sommerhaus-Stars Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / wendler.michael Schlagerstar Michael Wendler

Instagram / adelinenorberg2019 Michael Wendlers Tochter Adeline

