Süßes Baby-Update von Iris Aschenbrenner (39): Die ehemalige Inka-Darstellerin von Köln 50667 ist zum ersten Mal schwanger. Mit ehrlichen Social-Media-Beiträgen hält sie ihre Fans über das Heranwachsen ihres ungeborenen Sohnemanns auf dem Laufenden. Die TV-Darstellerin befindet sich bereits in der 25. Schwangerschaftswoche und langsam zeichnet sich bei ihr ein Babybäuchlein ab. Wie es darin aussieht, zeigt die 39-Jährige nun auf einem Ultraschallbild.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Iris neulich die Aufnahme, doch das Gesicht des Fötus bleibt den Followern erst einmal vorenthalten: "Hauptsache, kein Gesicht zeigen, Füße sind auch was Schönes", kommentierte die HSE24-Moderatorin den farblosen Schnappschuss. Ob der Babyboy wohl auch mal so sportlich wie seine berühmte Mama wird? Seine Verrenkungen im Bauch lassen das auf jeden Fall vermuten. Die werdende Mama treibt auch während ihrer Schwangerschaft viel Sport.

Trotzdem geht Iris das Projekt Baby ganz entspannt an. Zum jetzigen Zeitpunkt plant die Moderatorin sogar, sechs Wochen nach der Entbindung wieder vor der Kamera zu stehen. "Ich schaue mir das einfach an und wenn es dem Kleinen nicht gut gehen würde, dann würde ich natürlich nicht so schnell wieder arbeiten", verriet Iris vor Kurzem im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / iris_aschenbrenner Ultraschallbild von Iris Aschenbrenners Baby

Instagram / iris_aschenbrenner TV-Darstellerin Iris Aschenbrenner

Instagram / iris_aschenbrenner HSE24-Moderatorin Iris Aschenbrenner

