Fans aufgepasst – die Fantastischen Vier machen bald die großen Bühnen unsicher! Seit 30 Jahren sind die erfolgreichen Sprechsänger fester Bestandteil der hiesigen Musikbranche. Mit Hits wie "Die da!?!", "MfG" und "Troy" begeisterte die erste deutsche Rap-Formation das Publikum. Doch obwohl Michi Beck (51), Smudo (51), Thomas D. (50) und Andreas Rieke (51) schon zu den alten Hasen der Szene gehören, feiern sie nun Premiere: Die Fantastischen Vier gehen auf Stadiontour!

Das verrieten die vier Musiker der Stuttgarter Zeitung: "Für uns wird die Tour ein ganz großes Ding!", freute sich Michi. 2020 soll die Tournee beginnen – und auch in der Heimatstadt der Fantas, in Stuttgart, wird ein Auftritt in der Mercedes Benz Arena stattfinden. Für den bekennenden Fan des VfB Stuttgart ein Meilenstein: "Da hat man dann sozusagen alles erreicht, was man sich als kleiner Junge erträumt hat!" Weitere Locations und Daten sind momentan noch nicht bekannt.

Damit sind die vier Süddeutschen nicht die einzige deutsche Mega-Band, die im kommenden Jahr durch die Arenen zieht: Auch die Rocker von Rammstein touren ab Mai erneut durch Europa – natürlich mit zahlreichen Stopps in Deutschland.

