Mit Songs wie "Die da?!" oder "Sie ist weg" feierten Thomas D. (49), Smudo (50), Michi Beck (50) und And.Ypsilon (51) in den 1990er Jahren ihren großen Durchbruch. Auch heute sind Die Fantastischen Vier nicht mehr aus der deutschen Musikszene wegzudenken. Erst im Sommer veröffentlichte die Truppe gemeinsam mit Clueso (38) den WM-Hit "Zusammen", für den sie mit einer 1Live Krone geehrt wurden. Doch wie fühlt sich eine solche Auszeichnung für die alten und erfolgreichen Hasen an?

Als Vertreter der Gruppe nahm Thomas D. den Preis in Bochum alleine entgegen. Dass er nicht mit leeren Händen zurückkehren würde, habe er schon geahnt – trotz der starken Konkurrenz wie Felix Jaehn (24), Namika oder Rea Garvey (45). Im Promiflash-Interview erklärte der 49-Jährige: "Es waren großartige Künstler nominiert, Hammersongs auch in 'Single des Jahres'. Also ich glaube, es war ein knappes Rennen und ich bin mehr als glücklich, dass wir das Ding heimgeholt haben."

Jedes Jahr entscheiden die Zuhörer, wer die Preise des Radiosenders bekommt. Für die Stuttgarter Hip-Hopper ist es bereits die fünfte Ehrung. Ihre Platten "Fornika" und "Für dich immer noch Fanta Sie" wurden 2007 und 2010 zum "Besten Album" gekürt. Die Truppe kann sich außerdem "Bester Live-Act" 2011 nennen. 2009 wurden die Herren für ihr Lebenswerk gehuldigt, bei der Verleihung hatten sie sich passend dazu als Senioren verkleidet.

Getty Images Die Fantastischen Vier bei der Verleihung der 1Live Krone 2010

Promiflash Thomas D. bei der 1Live Krone in Bochum

Guido Ohlenbostel/ActionPress Die Fantastischen Vier bei der Verleihung der 1Live Krone für ihr Lebenswerk

