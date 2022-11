30 Jahre "Die da!?!": Die Fanta 4 pimpen ihren Mega-Hit auf

Die Fantastischen Vier-Fans aufgepasst! Die deutsche Musikgruppe um Smudo (54), Michi Beck (54), Thomas D. (53) und Andreas Rieke (55) begeistern seit vielen Jahren mit ihrer Musik. Mit Songs wie "Tag am Meer" sorgen die Jungs bei ihren Fans immer für beste Laune. Vor 30 Jahren schoss ihr Hit "Die Da!?!" durch die Decke. Zum runden Jubiläum wollen Fanta 4 den Ohrwurm ein wenig aufpimpen!

Wie unter anderem BZ Berlin berichtete, wollten die Hip-Hop-Bekanntheiten dem Lied einen neuen, modernen Klang verpassen. Zusammen mit gleich 14 neuen Werken veröffentlichen die Fantastischen Vier "Die da!?!". "Unser Anspruch war es, die Stücke, die wir über die vielen Jahre mit ganz unterschiedlichen Aufnahmeverfahren aufgenommen haben, einmal als ganzes Werk in einheitlicher Instrumentierung mit den heutigen Möglichkeiten an Analog- und Digitaltechnik aufzunehmen“, erklärte Andreas dazu.

In Liechtenstein verpassten die vier dem gefeierten Mega-Hit einen völlig neuen Touch. Mit einer achtköpfigen Live-Band nahmen Smudo und Co. das Lied neu auf – zuvor hatten sie ihn jahrelang nicht gespielt. "Der zeitliche Abstand hat gutgetan, weil der Song jetzt so alt ist und ein Klassiker, dass wir heute einen entspannteren Umgang damit haben", verriet Michi gegenüber der Wiener Zeitung dazu.

Anzeige

Getty Images Die Fantastischen Vier im September 2019

Anzeige

Getty Images Die Fantastischen Vier im November 2015

Anzeige

Titgemeyer, Michael / ActionPress Michi Beck, Juni 2022 in Meppen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de