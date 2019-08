Heiße Gerüchte um die neue Staffel von Bachelor in Paradise! So sollen sich im neuen Cast unter anderem Andrej Mangolds (32) Kandidatinnen Jade Übach, Christina Graß (31) und Ernestine Palmert befinden. Auch Sebastian Mansla, der vor Kurzem von der Bachelorette Gerda Lewis (26) verschmäht wurde, begebe sich angeblich erneut auf Rosenjagd. Ebenso wie Ex-Liebesanwärterin Sarah Gehring (32). Doch sie sind natürlich nicht alleine auf der Insel – Promiflash enthüllt weitere rosige Wiederholungstäter.

Das männliche Geschlecht wird vor allem durch Kandidaten von Nadine Klein (33) vertreten. So hat Promiflash aus Senderkreisen erfahren, dass die Rosen-Kollegen Eddy Mock, Filip Pavlovic (25) und Sören Altmann sich erneut auf Liebessuche im TV machen. Sie könnten die Herzen von Isabell Bernsee (29) und Julia Prokopy (24) erobern, die ebenfalls aktuell in Thailand vor der Kamera stehen sollen.

Außerdem soll es in der zweiten "Bachelor in Paradise"-Staffel auch Wiedersehen mit Teilnehmern der ersten Season geben. So stehen wohl Michael Bauer (28), Sebastian Fobe und Carina Spack hoch im Kurs, sich erneut unter die Liebesuchenden zu gesellen. Ob die Besetzung wirklich so stattfindet und wer noch dazu stößt, wird sich erst in ein Paar Wochen zeigen.

RTL/Marie Schmidt Julia P., Kandidatin bei "Der Bachelor" 2017

Anzeige

MG RTL D Isabell Bernsee, Bachelor-Kandidatin

Anzeige

MG RTL D Michi Bauer bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Carina Spack, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de