Vor wenigen Tagen wurde enthüllt, welche VIPs in diesem Jahr in die legendäre Promi Big Brother-WG einziehen. Neben acht weiteren Teilnehmern, wird sich auch Ginger Costello der Herausforderung stellen und musste sich jetzt von ihrem Mann Bert Wollersheim (68) verabschieden. Wie schwer ihm diese Trennung auf Zeit fällt, offenbarte die Rotlichtkultfigur jetzt in den sozialen Medien. Er verabschiedete sich mit einem rührenden Posting von seiner Liebsten.

"Guten Morgen ihr Lieben. Das war unser letztes Foto, bevor mein Frauchen sich auf die Safari ins 'Promi Big Brother'-Camp gemacht hat. Das war am Montag und glaubt mir, ich vermisse sie jetzt schon ganz arg", schüttete der 68-Jährige via Instagram sein Herz aus. Zusätzlich veröffentlichte er zwei süße Pärchenfotos, die die beiden mit ihren Hunden zeigen, und richtete ein rotes Herz-Emoji an seine Gattin.

Wie schwer der Kurven-Queen die Distanz zu ihrem Partner fallen wird, gestand auch Ginger bereits via Facebook und erklärte: "Ich kenne da ja niemanden... Und mein Mann ist ja auch nicht bei mir, der mir immer zuhört und der mich, wenn ich Scheiße mache, immer aufbaut."

