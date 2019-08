Sie hat sich verplappert – und die Kameras haben alles mitbekommen! Über das Liebesleben von Evanthia Benetatou (27) wurde zuletzt heftig spekuliert. Nachdem die Bachelor-Zweite während ihres Griechenland-Urlaubs im Juni in männlicher Begleitung gesehen wurde, kam das Gerücht auf, dass sie wieder vergeben sei. Im Promiflash-Interview dementierte die 27-Jährige noch Liebes-Gerüchte. Im Promi Big Brother-Haus verriet sie aber nun: Sie ist wohl doch vergeben!

Die Griechin zog am Freitag mit elf weiteren Stars und Sternchen in den TV-Container. In einem scheinbar unbeobachteten Moment kam Eva beim Plaudern mit Theresia Fischer und Ginger Costello über das vorherige Spiel im Studio auch auf ihren Freund zu sprechen. "Haben die etwas gesagt über meinen Typen, als ich da oben auf dem Balken war? Der Chris? Der war ja auch im Studio", sagte sie zu der GNTM-Beauty und der Liebsten von Bert Wollersheim (68). Sie würde sich schon freuen, wen die Sache endlich raus sei, aber erst, wenn sie wieder draußen sei. Aus diesem Plan wird wohl nichts, denn während ihres Gesprächs wurde live ins Haus geschaltet – die Zuschauer bekamen also alles mit!

Aber wer ist der neue Mann an Evas Seite? Ein Blick in ihre Insta-Story liefert eine mögliche Antwort: Auf einem Foto, auf dem ihre Freunde im Studio zu sehen sind, ist auch ein Chris verlinkt. Sein Account auf der Foto- und Videoplattform offenbart, dass er in Köln wohnt und sich mit Fitness beschäftigt.

Getty Images Evanthia Benetatou bei der Unique Fashion Show in Düsseldorf

Anzeige

MG RTL D Evanthia Benetatou, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2019

Anzeige

Instagram / chris.stenz Chris, Fitness-Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de