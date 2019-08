Der große Tag ist wohl nicht mehr weit! Sarah (28) und Dominic Harrison (28) wollen sich nach ihrer standesamtlichen Trauung 2017 diesen Sommer zum zweiten Mal das Jawort geben. Den Countdown haben die beiden bereits eingeläutet: Die Outfits stehen, die Ehegelübde sind verfasst und Sarah hat sich für ihre Traumhochzeit einen Mega-Body antrainiert. Ein Detail kennen die Fans des YouTube-Pärchens aber noch nicht: das Hochzeitsdatum! Nun könnte Sarah das Geheimnis mit einer Bemerkung verraten haben.

In einem YouTube-Video beantworten die Harrisons die dringendsten Fragen ihrer Community. Derweil sagt Sarah: "Ich glaube, das wird das letzte Video sein, das online gehen wird, bevor alle Hochzeitsvideos folgen werden." Bedeutet das etwa, dass das Paar nächste Woche oder kommendes Wochenende heiraten wird und deswegen am Sonntag in einer Woche kein reguläres Video veröffentlicht wird?

Nach der romantischen Zeremonie soll es für das Ehepaar nicht wie geplant in die Flitterwochen gehen. Eigentlich hatten Sarah und Dominic vor, Anfang 2020 ihren Honeymoon auf den Malediven zu verbringen. Die Hochzeitsreise wird jedoch nicht stattfinden: Auf den Inseln im Indischen Ozean grassiere aktuell ein Virus, das vor allem Schwangeren oder Frauen mit Kinderwunsch gefährlich werden könnte.

actionpress / Tamara Bieber Dominic und Sarah Harrison bei der Glow 2019

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison

