Das Victoria’s Secret-Model Jessica Hart (33) ist im vergangenen Monat mit einer überraschenden Beichte an die Öffentlichkeit gegangen. Sie sprach offen über ihr Alkoholproblem und darüber, wie sich ihre jahrelange Sucht auf ihr Leben auswirkte. Vor einem Jahr zog sie die Notbremse, ging zu den Anonymen Alkoholikern und rührte über zwölf Monate keinen Schluck Alkohol an. In einem aktuellen Interview lässt sie nun Revue passieren.

Den Alkohol aufzugeben sei das Beste gewesen, was ihr je passiert ist – trotzdem denkt Jessica nicht negativ an ihre exzessiven Zeiten zurück. "Ich habe das Leben gelebt, wie ich es gelebt habe und ich habe es geliebt. Ich würde nicht sagen, dass ich auf den falschen Weg geraten bin", erklärte sie in der Sendung The Morning Show. “Ich hatte das Ganze einfach durch und wurde neugierig, wie man das Leben auf andere Art und Weise erleben kann und ich wollte zu jeder Zeit bei Verstand sein", verriet die Laufstegschönheit weiter.

Mittlerweile ist Jessica seit über einem Jahr trocken und überglücklich – auch in der Liebe läuft alles rund. Um ihrem Freund James Kirkham nah zu sein, zieht das Model sogar von New York nach Los Angeles.

