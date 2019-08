Zlatko Trpkovski (43) ist zurück! 19 Jahre nachdem er die Zuschauer der allerersten Big Brother-Staffel begeistert hat, stellt der Kfz-Mechaniker sich nun erneut dem Container. Dieses Mal ist die Show-Legende jedoch Teil der VIP-Variante Promi Big Brother. Zlatko wieder im TV zu sehen, bringt bei seiner alten "Big Brother"-Kollegin Sabrina Lange (52) nun alte Erinnerungen hoch: Die Blondine würde am Liebsten direkt zu ihm in den Container hüpfen!

Das betonte die aktuelle Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin jetzt im Promiflash-Interview. "Ich hab auch noch einen Schlafsack – das wär doch die Idee! Ich würde das sofort machen und ich würde mit dem Zladdi auch so einen Doppelschlafsack nehmen", witzelte die quirlige Ulknudel beim Umstyling mit Hairfusion Germany in Hamburg. "Der Zladdi ist ja richtig erwachsen geworden – und hat richtig Oberarme gekriegt! Mir gefällt, was ich sehe", schwärmte sie von ihrem damaligen TV-Kumpel, den sie nun fast 20 Jahre nicht mehr gesehen habe.

Was wohl ihr Partner Thomas Graf dazu sagen würde, sollte Sabrina tatsächlich mit Zlatko auf Tuchfühlung gehen? Das wäre offenbar gar kein Problem: "Hätte der Thomas auch nix dagegen – hätte der Mal Ruhe. Da sind wir ja ganz entspannt", betonte die 52-Jährige. Schon im Sommerhaus bewies die Frohnatur, dass sie gerne mal fremd grapscht: Dort packte sie Willi Herren (44) zum Entsetzen dessen Frau Jasmin nämlich beherzt an den Po!

POOL 309 / ActionPress Zlatko Trpkovski, Sabrina Lange und Jürgen Milski, Ex-"Big Brother"-Teilnehmer 2000

© SAT.1/Marc Rehbeck Zlatko Trpkovski bei "Promi Big Brother" 2019

TVNOW / Stefan Thomas Graf von Luxburg und Sabrina Lange, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2019

