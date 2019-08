Was für ein emotionaler Moment im Sommerhaus der Stars! Johannes Haller (31), Elena Miras (27), Menowin Fröhlich (31) und Co. kämpfen aktuell mit ihren jeweiligen Partnern um den Titel "Promipaar des Jahres". In Folge vier erwartet die Zuschauer ein besonders romantisches Highlight: Am Ende der Nominierung kniet Menowin sich im Beisein der anderen Celebrities vor seiner Freundin Senay Ak (28) hin und macht ihr einen Heiratsantrag!

"Für mich bist du das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Du hast damals ein Monster in deine Familie aufgenommen, obwohl ihr die liebsten Menschen auf dieser Welt seid", beginnen die Worte des ehemaligen DSDS-Finalisten, als er der 28-Jährigen tief in die Augen schaut. Es habe Jahre gedauert, bis sie den Menschen aus ihm gemacht habe, der er heute sei. Außerdem habe sie ihm zwei Kinder geschenkt. "Du hast mich vor dem Bösen bewahrt und mir immer gezeigt, dass du mich wirklich liebst. Deshalb wollte ich dich heute fragen, ob du meine Frau werden möchtest." Unter tosendem Applaus der anderen Bewohner fällt die verblüffte Brünette dem Sänger in die Arme und haucht 'Ja'.

Das Paar ist bereits seit neun Jahren zusammen. In dieser Zeit erlebten die zwei aber nicht nur schöne Momente: Der 31-Jährige geriet mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt, war drogen- und alkoholabhängig und betrog Senay sogar. Dass er ausgerechnet das Sommerhaus für den Antrag ausgesucht hat, rührt vor allem die weiblichen Promis zu Tränen: "Ich hatte bei dem Heiratsantrag Pipi in den Augen. Ich finde es so schön, weil Menowin uns gar nicht richtig kennt und trotzdem dieses Ereignis mit uns geteilt hat", freut Yeliz Koc (25) sich kurz danach.

Thomas Burg Senay Ak und Menowin Fröhlich

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich und Senay Ak im August 2019

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2019

