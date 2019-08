Was sagt Jürgen Milski (55) zum TV-Comeback von Zlatko Trpkovski (43)? Beide waren Teilnehmer der ersten Big Brother-Staffel vor 19 Jahren. Im BB-Container entwickelte sich eine wahre Bromance zwischen den Kandidaten – nach ihrem Auszug nahmen sie mit "Großer Bruder" sogar eine Platte zusammen auf. Danach traten sie allerdings nicht mehr als Duo auf. Zlatko zog sich sogar in Gegensatz zu Jürgen völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Nun ist Sladdi wieder im Fernsehen zu sehen – und zwar in Promi Big Brother. Vom bisherigen Auftritt seines ehemaligen Kumpels ist Jürgen aber alles andere als begeistert!

Im Interview mit Bild zeigt sich der Malle-Star sogar regelrecht enttäuscht! "Er wirkt ganz anders als früher. Man merkt ihm total an, dass er eigentlich gar keine Lust darauf hat und nur für sein Geld die Zeit da absitzen will", sagt der 55-Jährige im Interview. Vor allem eine Sache stimmt den Kölner traurig: Dass Zlatko deutlich gemacht hat, dass er keinen früheren Kandidaten aus seiner Staffel wieder sehen wolle. "Ich finde es immer schade, wenn jemand so nachtragend ist. Wir haben uns alle verändert und sollten einander eine neue Chance geben."

Im Camp von "Promi Big Brother" lässt Sladdi ebenfalls kein gutes Haar an Jürgen: "Ich hab menschlich dazugelernt, wie schlecht und böse Menschen auch sein können, wie dreckig sie lügen können", offenbart der 43-Jährige gegenüber Mitstreiter Chris Manazidis in Bezug auf seinen einstigen Buddy. Jürgen habe damals nämlich ständig Unsinn in der Öffentlichkeit über ihn verbreitet: "Ich wäre anscheinend nicht klargekommen mit dem Ruhm, war eingebildet, hochnäsig – deswegen hat er hinterher auch keinen Kontakt mehr zu mir gesucht", führt er weiter aus.

