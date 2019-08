Bei Die Bachelorette wird es am Mittwoch ganz schön heiß! Gerda Lewis (26) bleibt nur noch wenig Zeit, um die Kandidaten besser kennenzulernen – und die will sie nutzen. Schon vergangene Woche kam es zum ersten Kuss der Staffel. Beim romantischen Strand-Date ging Keno Rüst in die Offensive. Nun kommt es auch zum ersten Übernachtungs-Date – allerdings nicht mit Keno. Dieses Privileg wird einem anderen Rosenanwärter zuteil...

Schon seit Samstag ist die neueste Episode auf TVNOW zu sehen und die zeigt: Der schüchterne Tim Stammberger bekommt nicht nur ein Einzeldate mit Gerda, sondern darf auch die Nacht mit ihr verbringen. Schon bevor sich die zwei in die Bachelorette-Villa zurückziehen, kommt es zum Kuss. Was letztendlich hinter verschlossenen Türen und ohne Kameras passiert, bleibt wohl Tim und Gerdas süßes Geheimnis. Klar, dass sich die restlichen Boys ihren Teil denken. Besonders Sporttherapeut Oggy Batar stößt diese Entwicklung sauer auf.

So langsam scheint Tim also aufzutauen! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte sich zuvor gewünscht, dass der 25-Jährige mehr aus sich herauskommt. Immerhin hätte sie ihn schon beim ersten gemeinsamen Einzeldate gern geküsst. Seid ihr überrascht, dass Gerda Tim für die Übernachtung ausgewählt hat? Stimmt ab!

Bachelorette Gerda und Tim auf dem Rummel-Date

Bachelorette-Kandidat Tim Stammberger

Gerda Lewis und Bachelorette-Kandidat Tim Stammberger

