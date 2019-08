Es geht wieder los! Das Supertalent startet in eine neue Staffel und in diesem Jahr darf Sarah Lombardi (26) neben Dieter Bohlen (65) und Bruce Darnell (62) am Jurypult Platz nehmen. Damit tritt die Sängerin in die Fußstapfen von Vorgängerin Sylvie Meis (41). Am vergangenen Samstag fand die erste Aufzeichnung der Castings statt. Sarahs Debüt verlief dabei mehr als erfolgreich – sogar Lob vom Poptitan konnte sie einheimsen!

Seit ihrer DSDS-Teilnahme im Jahr 2011 war es für Sarah die erste Zusammenarbeit mit Dieter – und wie gut die beiden auch heute noch harmonieren, zeigte der 65-Jährige via Instagram und schrieb stolz: "Sarah ist jetzt dabei. Alles toll gelaufen am ersten Tag beim Supertalent." Dazu teilte der Musikproduzent ein süßes Bild von sich und der Neuen im Bunde.

Auch die Musikerin selbst meldete sich nach ihrem ersten Tag im neuen Job zu Wort und zeigte sich dankbar, die Show von einem anderen Standpunkt aus kennenlernen zu dürfen: "Schon komisch, wenn man überlegt, dass ich bisher immer nur von einer Jury bewertet wurde und heute selbst auf der anderen Seite sitzen darf."

ActionPress / Thomas Burg Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen im August 2019

ActionPress / gbrci / Future Image Dieter Bohlen im Juni 2019

action press Sarah Lombardi 2019 auf Mallorca

