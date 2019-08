Geben sich Sarah (28) und Dominic Harrison (28) etwa in den kommenden Stunden das finale Jawort? Nachdem das YouTuber-Pärchen bereits 2017 standesamtlich getraut wurde, steht nun die große Hochzeitsfeier an. Schon in den vergangenen Wochen liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Wann sich Sarah und Domi erneut die ewige Liebe schwören, ist noch immer nicht ganz klar. Fest steht jedoch: Heute oder morgen scheint es so weit zu sein!

"Wir sind an der Hochzeitslocation angekommen. Unsere Shuttle-Autos sind hier. Wir sind auch schon eingecheckt in unsere Hochzeitssuit", teilte Sarah vor wenigen Augenblicken in ihrer Instagram-Story mit. Doch nicht nur das: "Wir packen jetzt unsere Koffer aus, machen's uns mal etwas gemütlich und dann fange ich schon an mit meinem Styling!" Ein Hinweis darauf, dass sich das Pärchen an diesem Abend vor den Traualtar wagt? Ihre Stylistin ist jedenfalls bereits eingetroffen und werde sich gleich ans Make-up machen, updatete Sarah vor rund einer Stunde ihre Community. Und auch zu einem Post schrieb die Mama der kleinen Mia Rose (1): "Das Abenteuer kann beginnen."

Oder machen es die Harrisons etwa so wie Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29)? Die frisch vermählten Eheleute feierten schließlich einen regelrechten Heiratsmarathon – inklusive Pre-Dinner-Party am Vorabend ihres großen Wedding-Tages.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im August 2019

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Stylistin während der Hochzeitsvorbereitungen

Anzeige

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz auf der Pre-Wedding-Dinner-Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de