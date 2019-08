Vergangenen Sonntag gaben Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) überraschend ihre Trennung nach nicht einmal acht Monaten Ehe bekannt. Unterdessen turtelt die Sängerin im Italien-Urlaub mit Kaitlynn Carter. Die hatte nur eine Woche vor dem offiziellen Beziehungsende von Miley und Liam wiederum ihre Trennung von Brody Jenner (35) bekannt gegeben. Jetzt meldete sich der Verschmähte, nachdem Knutsch-Pics seiner Ex mit Miley aufgetaucht waren, zu Wort und kündigte an, bald mit Liam Händchen halten zu wollen.

"Lass nicht zu, dass gestern zu viel von heute beeinflusst", schrieb der 35-Jährige auf seinem Instagram-Account und teilte dazu ein Foto, auf dem er auf einer Klippe vor einer Küste posiert. Auf den Vorschlag seines Schauspielkollegen Brandon Thomas Lee (23), in dem ganzen Liebes-Wirrwar um dessen Ex und Miley mitwirken und ein Bild der beiden Männer teilen zu wollen, auf dem sie beide knutschend zu sehen wären, antwortete Brody selbstironisch: "Pass auf, bald veröffentliche ich Bilder von Liam und mir, wie wir am Strand Händchen halten.

Auch die "Wrecking Ball"-Interpretin klinkte sich in die Unterhaltung der beiden Männer ein und hinterließ unter Brodys Posting einen schnippischen Kommentar: "Geh' in deinen Truck, mach ein Nickerchen und kühl dich ab."

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus im Mai 2019

Instagram / brodyjenner Brody Jenner im August 2019

Instagram / kaitlynn Miley Cyrus (l.) und Kaitlynn Carter am Comer See in Italien

