Ist Kaitlynn Carter die neue Frau an Miley Cyrus' (26) Seite? Kurz bevor am Sonntagmorgen bekannt wurde, dass die Sängerin und ihr Mann Liam Hemsworth (29) kein Paar mehr sind, waren pikante Aufnahmen im Netz kursiert: Auf Paparazzi-Fotos kuschelt und knutscht Miley mit Bloggerin Kaitlynn. Inwiefern dieser Flirt im Zusammenhang mit Mileys Trennung steht, ist noch nicht bekannt – dafür verrät ein Insider nun aber, was wirklich zwischen der Musikerin und der Blondine läuft.

Seit einigen Tagen urlauben die beiden gemeinsam mit Mileys Schwester Brandi Cyrus (32) in Italien. Das beweisen nicht nur Beiträge auf ihren jeweiligen Instagram-Konten, sondern auch jede Menge Schnappschüsse von ihren innigen Momenten am Pool. Gegenüber People klärte nun eine Quelle auf: Miley und Kaitlynn haben gemeinsame Bekannte und momentan "einfach nur Spaß" miteinander. Eine Auszeit, die die beiden gebrauchen können: Eine Woche vor dem offiziellen Liebes-Aus der Popsängerin hatte Kaitlynn ihre Trennung von Brody Jenner (35) bekannt gegeben.

Während Miley und ihr Flirt es sich in Bella Italia gut gehen lassen, treibt sich ihr Noch-Ehemann Liam aktuell in Australien herum. In seinem Geburtsland verbringt der "Tribute von Panem"-Darsteller Zeit mit seiner Familie – unter anderem mit Bruder Chris Hemsworth (36), der heute seinen 36. Geburtstag feiert.

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus im Juni 2019

Instagram / kaitlynn Miley Cyrus und Kaitlynn Carter in Italien

Getty Images Chris Hemsworth, Miley Cyrus und Liam Hemsworth (v.l.) auf der "Avengers: Endgame"-Premiere im April

