Jake Gyllenhaal (38) scheint eine Zukunft mit Jeanne Cadieu zu planen. Der Schauspieler und das französische Model waren im Dezember 2018 beim romantischen Spaziergang in Paris fotografiert worden. Das galt als erste offizielle Bestätigung, dass die beiden ein Paar sind. Seitdem hat sich der eher öffentlichkeitsscheue Star häufiger mit seiner Freundin gezeigt. Mittlerweile scheint es der 38-Jährige trotz des Altersunterschieds von 15 Jahren wirklich ernst zu meinen. Angeblich hat Jake Jeanne seiner Familie vorgestellt!

Das berichtete Page Six, blieb die Quelle der Information aber schuldig. Laut dem Bericht haben Jake und die 23-Jährige zwischenzeitlich zudem Ferien auf Martha's Vineyard gemacht. Die Insel im US-Bundesstaat Massachusetts ist als Urlaubssitz des Kennedy-Clans bekannt. Es geht aber auch offizieller. Jeanne war im Juni 2019 zu Gast bei Jakes Filmpremiere "Spider-Man: Far from Home". Einige Wochen davor zeigte sich das Paar laut dem Newsportal bei einer Veranstaltung von Cartier in Paris.

Jake hat in der Vergangenheit vor allem Schauspielerinnen gedatet. Zu seinen Ex-Freundinnen gehören Kirsten Dunst (37), Reese Witherspoon (43) sowie Sängerin Taylor Swift (29). Der große Altersunterschied zu seiner aktuellen Freundin ist angeblich kein Problem. "Jeanne ist sehr reif für ihr Alter", sagte ein Insider gegenüber Us Weekly.

Getty Images Jeanne Cadieu bei der "Spider Man: Far From Home"-Premiere

Getty Images Jake Gyllenhaal, Schauspieler

Instagram / jeannecadieu Jeanne Cadieu, Model

