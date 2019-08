Wow, dieses Kleid kann sich wirklich sehen lassen! Lange haben Sarah (28) und Dominic Harrison (28) auf diesen Moment gewartet – und jetzt ist es endlich so weit! Die YouTuber geben sich heute im großen Stil das Jawort. Natürlich darf für diesen besonderen Anlass auch das perfekte Kleid nicht fehlen. In den vergangenen Wochen teilte die glückliche Braut immer wieder Pics und Clips von ihrer Hochzeitskleidanprobe – doch natürlich war das Dress bis vor wenigen Augenblicken topsecret. Nun darf aber jeder den Traum in Weiß sehen.

In ihrer Instagram-Story nimmt Sarah ihre Fans schon über den ganzen Tag hinweg mit und gewährt der Community damit sehr private Einblicke. Seit einigen Stunden ist es allerdings verdächtig ruhig geworden – bis jetzt! Nach der kurzen Social-Media-Auszeit meldet sich die 28-Jährige mit Videos zurück und präsentiert sich zum ersten Mal in ihrem Braut-Look. Das Prinzessinnenkleid scheint keine Wünsche offenzulassen und lässt Sarah einfach nur strahlend schön aussehen.

Damit die Ex-Der Bachelor-Kandidatin in ihrem Dress eine gute Figur macht, sportelte sie in den letzten Wochen fleißig im Gym. Fast täglich sah man Sarah trainieren – und der Fleiß hat sich definitiv bezahlt gemacht. Wie gefällt euch das Kleid? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

Instagram / sarah.harrison.officia Dominic und Sarah Harrison am Tag ihrer zweiten Hochzeit, August 2019

Instagram / sarah.harrison.officia Dominic und Sarah Harrison am Tag ihrer zweiten Hochzeit im August 2019

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison auf Rhodos

