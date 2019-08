Dass Sarah Harrison (28) eine absolute Sportskanone ist, steht wohl außer Frage – doch kurz vor ihrer Hochzeit gibt sie noch einmal richtig Gas! In wenigen Tagen werden sich die YouTuberin und ihr Mann Dominic Harrison (28) zum zweiten Mal das Jawort geben. Vor den Feierlichkeiten, die diesmal im großen Kreis stattfinden, standen so einige Punkte auf der To-do-Liste des Paares: Hochzeitsvorbereitungen, Junggesellenabschied und vor allem Sport, Sport, Sport. Vor allem für Sarah hat sich das intensive Training gelohnt: Die Braut in spe scheint in der Form ihres Lebens zu sein.

Schaut man sich die Pics und Clips der 28-Jährigen auf ihrem Instagram-Kanal an, werden die einen oder anderen sicher prompt blass vor Neid. Ob im Bikini oder im Sport-Outfit – Sarahs durchtrainierter und ultraflacher Bauch ist ein echter Hingucker. "Wahnsinns-Körper", müssen auch die Fans neidlos anerkennen. Doch bekanntlich kommt von nichts auch nichts – und so sportelte die Münchenerin in den vergangenen Wochen fast täglich, um in ihrem Hochzeitskleid eine gute Figur zu machen.

Apropos Hochzeitskleid – natürlich hat Sarah ihren Traum in Weiß schon lange gefunden. Ihr war es wichtig, sich in ihrem Dress rundum wohlzufühlen. Das war bei der standesamtlichen Trauung 2017 nämlich nicht der Fall. Der Grund: Damals war Sarah hochschwanger. "Man hat Wassereinlagerungen. Man ist einfach nicht so man selbst", lässt die Ex-Der Bachelor-Kandidatin den Tag im Promiflash-Interview Revue passieren.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Influencerin Sarah Harrison

Anzeige

tetty.net Dominic und Sarah Harrison an ihrem Hochzeitstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de