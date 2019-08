Für das finale Jawort wirft sich Sarah Harrison (28) ganz besonders in Schale – vor allem unten drunter! In wenigen Augenblicken ist es so weit: Die YouTuberin wird ihren Traummann und Baby-Daddy Dominic (28) heiraten. Die standesamtliche Trauung hat bereits 2017 stattgefunden – als Töchterchen Mia Rose (1) noch nicht auf der Welt gewesen ist. Heute wollen sich die beiden erneut die ewige Treue schwören. Sarah hat sogar einen extra Heirats-Slip!

Was Blaues, was Geliehenes, was Altes, was Neues – und eine bedruckte Spitzen-Unterhose: Ob Sarah damit den traditionellen Brauch um ein Must-have erweitern wird? In ihrer Instagram-Story präsentiert die 28-Jährige stolz ihr sexy Wedding-Detail: "Jetzt muss ich euch mal meinen megageilen Schlüpper zeigen", freute sie sich und hielt ein weißes Höschen mit dem Aufdruck "Team Harrison" in die Kamera.

Gestern Abend fand bereits eine Pre-Party statt: Dafür verzauberte Sarah in einer strahlenden Croptop-Hosen-Kombi – besonderes Highlight: ein Umhang in strahlendem Weiß, den ihr Gatte Domi sogar höchstpersönlich um die Schultern legte.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrisons Hochzeits-Slip

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison beim Styling für ihre Hochzeit

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de