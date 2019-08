Freudige Nachwuchs-News von Felix (35) und Miriam Neureuther! Die Ski-Stars werden zum zweiten Mal Eltern. Schon im Mai dieses Jahres verriet Miriam, dass sie sich auf jeden Fall ein weiteres Kind wünscht. Tochter Matilda ist inzwischen rund ein Jahr alt – und wird, wie das Paar jetzt im Netz bekannt gab, schon in einigen Monaten große Schwester. So süß verkündeten Felix und Miriam ihr erneutes Familienglück!

Sogar ein kleiner Babybauch ist bereits zu erkennen! Via Instagram teilte der stolze Zweifachpapa in spe die frohe Botschaft: "Unsere Familie wächst! So dankbar!", betitelte Felix einen Schnappschuss, der Miriam und Matilda zeigt. Ganz behutsam streichelt die Kleine darauf Muttis wachsende Kugel – ein herzerweichender Anblick, der wohl besonders Felix glücklicher denn je stimmen dürfte. Ob sich ihr Töchterchen über einen Bruder oder eine Schwester freuen darf, verrieten die beiden noch nicht. Auch die Schwangerschaftswoche bleibt wohl vorerst noch geheim.

Nachwuchs zu bekommen, war für das Sport-Pärchen ein absolutes Highlight: "Mein Mann und ich sind noch enger zusammengewachsen. Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie es ohne Kind war", schwärmte Miri neulich im Gala-Interview.

