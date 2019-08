Bereits 2017 gaben sich Sarah (28) und Dominic Harrison (28) das Jawort. Im Kreise ihrer Familie gingen die beiden standesamtlich den Bund der Ehe ein. Doch dabei sollte es nicht bleiben, wie das Paar nur kurz nach ihrer ersten Hochzeit bekannt gab. Am heutigen Tag war es dann endlich so weit – das Duo hat ein zweites Mal Ja zueinander gesagt: Im Netz gewährten Sarah und Domi ihren Fans nun erste Einblicke!

Am wohl schönsten Tag in ihrem Leben ließen es sich die Harrisons nicht nehmen, mit ihrer Community ein paar schöne Momente von ihrer zweiten, pompösen Hochzeitsfeier zu teilen. In ihrer Instagram-Story präsentierte die 28-Jährige bereits ihr traumhaft schönes Brautkleid, ihre wunderschönen Brautjungfern und die ersten Tanzeinheiten mit ihrem Mann. Auch Domi gab schon erste Details zur Location preis und zeigte seinen Followern die prächtig gedeckte Hochzeitstafel.

Auf einen ersten offiziellen Post mussten die Supporter von Team Harrison ebenfalls nicht lange warten. So veröffentlichte Domi einen gemeinsamen Schnappschuss mit seiner Braut – Hand in Hand verlässt das Traumpaar glückselig den Altar. "Wir haben es geschafft", betitelte der Fitnesstrainer überglücklich das Insta-Bild.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison am Tag ihrer zweiten Hochzeit

lenn Sarah und Dominic Harrison am Tag ihrer zweiten Hochzeit im August 2019

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Brautjungfern

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrisons Hochzeitsdeko

