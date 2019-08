Ella Endlich (35) und ihr Liebster sind nicht sofort in die Kiste gesprungen! Seit Anfang des Jahres ist es offiziell: Die Let's Dance-Zweite ist wieder vergeben. Ihr Freund ist der Hamburger Unternehmer Marius Darschin. Normalerweise hält die Blondine ihr Liebesleben aus der Öffentlichkeit heraus, nun gab das Paar allerdings ein ausführliches Liebes-Interview. In dem Gespräch waren Ella und Marius total offen – und verrieten, dass sie mit dem ersten Sex sehr lange gewartet haben!

"Es war wirklich nicht so, dass wir sofort miteinander ins Bett gegangen sind. Es hat Monate gedauert", gab Marius gegenüber Gala zu. Mit Ella sei es so gewesen, wie er es lange nicht mehr mit einer Partnerin erlebt hat: "Dass man sich so intensiv und so extrem vorher kennenlernt." Getroffen haben sich die 35-Jährige und der Bartträger auf einem Event im April 2018. Zwar hätten sie sich damals schon attraktiv gefunden, sexuelle Anziehung habe aber bei ihrem ersten, langen Gespräch nur eine Nebenrolle gespielt: "Ich habe während des Gesprächs auch an mir heruntergeblickt, ich trug einen Minirock und dachte: Wow, er guckt gar nicht auf meine Beine. Es ist viel interessanter für ihn, was wir zu bereden haben", schwärmte Ella.

Die "Adrenalin"-Interpretin denke durch Marius mittlerweile sogar erstmals in ganz anderen Sphären. So rückt sogar eine Hochzeit für sie beinahe in greifbare Nähe: "Ich war einer Hochzeit gegenüber eher skeptisch eingestellt. Meine Eltern haben nicht geheiratet, in meiner Familie gab es nie sogenannte Traumhochzeiten. Bislang hatte ich auch nie den Partner dafür. Erst durch Marius kommt es in Betracht." Der Medienmanager sei zwar schon einmal verheiratet gewesen und habe bereits einen Sohn – ein weiteres Jawort sei aber auch für ihn nicht ausgeschlossen.

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich, Sängerin

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich im August 2019

Getty Images Ella Endlich im Mai 2019

