Stephanie Brungs (30) hat sich getraut! Ende des vergangenen Jahres hatte die "Guten Morgen Deutschland"-Moderatorin bekannt gegeben, dass sie sich bereits im Februar mit ihrem Partner Christian Wackert verlobt hat. Der ist von Beruf ebenfalls Moderator und arbeitet beim RTL-Konkurrenten Sat.1. Dort moderiert er auch das Morgenmagazin. Doch nicht nur das frühe Aufstehen verbindet die beiden – sondern auch eine innige Liebe, die sie nun krönten: Am Dienstag fand endlich die Hochzeit der beiden TV-Gesichter im hawaiianischen Stil in Berlin statt!

Gegenüber ihren Kollegen von Guten Morgen Deutschland bestätigte die Powerfrau ihre Vermählung und schwärmte: "Ich bin so glücklich, verheiratet zu sein." Es sei ein unglaublich tolles Gefühl und man habe nebenbei gleich zwei Morgenmagazine vereint, scherzte sie. Der emotionalste Moment sei aber das selbst geschriebenen Ehegelübde gewesen. Dabei musste TV-Beauty sogar weinen, als sie auch die Tränen in den Augen ihres Lieblings gesehen hat.

Die Hochzeit fand an einem Berliner See statt – mit hawaiianischer Dekoration. Auf einen romantischen Walzer verzichtete das Ehepaar, hierbei setzten sie auf einen Luau. In die Flitterwochen geht es für die Frischvermählten nun allerdings nicht. Im Oktober wird nämlich noch mal auf Hawaii geheiratet, mit weiteren Familienmitgliedern von Steffi. Fans der Journalistin müssen sich übrigens nicht an einen neuen Nachnamen gewöhnen, denn Steffi behält ihren Namen. Ihr Ehemann Chris hat hingegen nun einen Doppelnamen.

Instagram / steffibrungs Chris Wackert und Stephanie Brungs, Moderatoren

Getty Images Stephanie Brungs bei der Berlin Fashion Week

Christian Augustin/ Getty Images Christian Wackert, Moderator

