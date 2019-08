Nanu, woher kommt denn dieser Sinneswandel? Michael Wendler (47) und seine Laura (19) sorgten im Sommerhaus der Stars direkt zu Beginn für ordentlich Aufsehen. Besonders eine Aktion blieb den Zuschauern da im Gedächtnis: Der Sänger liegt mit seiner Liebsten auf dem Bett, tätschelt ihr den Allerwertesten und fragt lässig Willi Herren (44), ob er der 19-Jährigen nicht auch mal auf den Popo klatschen mag. Kurze Zeit später erklärte das Paar, dass sie die Situation auch im Nachhinein nicht als schlimm erachten würden. Das hat sich jetzt offenbar geändert: Der Wendler ärgert sich auf einmal sogar in zweierlei Hinsicht über sein Verhalten!

Das verriet der "Sie liebt den DJ"-Interpret in einem Instagram-Livestream auf dem Profil zur Sendung im Gespräch mit Ex-Bewohner Chris Töpperwien (45): "Ich ärgere mich jetzt so wahnsinnig darüber, weil ich ja meinen ehemaligen Kumpel, den Willi Herren, zum Spaß aufgefordert habe, mal Laura auf den Popo zu hauen." Und das tue er aus mehreren Gründen: "Erstens, dass ich es gemacht habe und zweitens, dass ich es auch noch Willi angeboten habe", stellte er klar. Es sei ein Glück, dass der Ballermann-Star dieses Angebot nicht angenommen hat.

Tatsächlich gerieten Michael und Willi in dem Reality-Format mehrmals ordentlich aneinander, obwohl sie vor der Teilnahme gut miteinander auskamen. Das Kriegsbeil haben sie offenbar auch nach Drehschluss nicht mehr begraben können. In einem Interview wetterte die Schlager-Bekanntheit: "Willi ist ein falscher Mensch. Freunde und Bekannte haben mich vor dem Sommerhaus vor Willi gewarnt, mir gesagt, er würde mir das Messer in den Rücken rammen. Und genau so ist es geschehen." Willi sei von nun an für ihn Geschichte.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

