Die Flitterwochen sind vorbei – zumindest für Bill Kaulitz (29)! Der Tokio Hotel-Sänger war bis vor Kurzem auf Hochzeitsreise, aber nicht auf seiner eigenen. Er war mit seinem Bruder Tom (29) und dessen Frau Heidi Klum (46) unterwegs, nachdem sich der Gitarrist und das Model vor knapp zwei Wochen auf Capri das Jawort gegeben hatten. Nun hat der 29-Jährige die Frischvermählten verlassen!

Für Bill heißt es: Ciao, Bella Italia! Auf Instagram kündigte er seine Abreise an. Zu zwei Clips in seiner Story schrieb er: "Ich verlasse Italien – auf nach Berlin." Nach dem Hochzeits-Marathon steht aber schon das nächste Ereignis für ihn an: Ende August findet das Tokio Hotel Summer Camp statt – die Jungs wollen zwischen dem 23. und 25. August zusammen mit ihren Fans campen.

Schon bei den Hochzeitsfeierlichkeiten hatte der "Monsoon"-Interpret eine tragende Rolle. Er durfte Tom und Heidi trauen. "Ich habe an diesem Wochenende die Zeremonie meines Zwillingsbruders und dessen wunderschöner Ehefrau geleitet. Ich könnte nicht glücklicher sein", sagte er dazu auf der Foto- und Videoplattform.

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz mit Heidi Klum im August 2019 auf Capri

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in ihren Flitterwochen

Splash News Bill Kaulitz als Priester bei Heidi Klum und Tom Kaulitz' Hochzeit

