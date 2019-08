Die Camper sind in Lästerlaune! Schon seit einigen Tagen stellen sich zwölf deutsche Sternchen der Promi Big Brother-Herausforderung. Und so langsam haben einige Container-Bewohner mehr als genug voneinander. So bekam Joey Heindle (26) bereits sein Fett weg, Jürgen Trovato wurde wegen des Spielabbruchs angefeindet und Evanthia Benetatou (27) Prinzessinnen-Verhalten unterstellt. Jetzt haben Letztere ein gemeinsames neues Feindbild gefunden: Eva und Jürgen regen sich tierisch über Chris Manazidis auf!

Die Tage im Zeltlager sind kein Zuckerschlecken: Die Hygiene kommt zu kurz, das Essen ist rar und der Zeltboden hart und kalt. Und da können die Nerven wohl schon mal blank liegen – und die Mitcamper ganz schön stören. Das heutige Opfer: YouTuber Chris! Vor allem Jürgen und Eva sind tierisch genervt von seinem ständigen "Egotrip". "Wir sind hier im Team, hier ist keiner alleine", feindet Jürgen den Web-Star an. Als die Situation sich hochschaukelt und Chris deutlich macht, "abgefuckt" zu sein, wird Eva alles zu viel. Sie giftet Chris an: "Können wir fünf Minuten Pause machen? Nur fünf Minuten Ruhe!" Später gesteht sie Ginger noch: "Er ist hier nicht der King. Das mag ich nicht, diese Art!"

Auch Jürgen findet, dass sich nun herauskristallisiere, wie die Menschen wirklich drauf seien. Und um das noch besser und schneller herausfinden zu können, hatte sich der TV-Detektiv auch etwas ganz Gewitztes einfallen lassen – behauptet zumindest er selbst. Jürgen vertraut Eva nämlich an, dass sein viel diskutierter Spielabbruch natürlich bloß pure Absicht aus Ermittlungsgründen gewesen sei – um die Reaktionen der Mitbewohner zu sehen und die Charaktere so besser einschätzen zu können.

Promi Big Brother, Sat.1 Chris Manazidis bei "Promi Big Brother" 2019

Promi Big Brother, Sat.1 Evanthia Benetatou bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Jürgen Trovato bei "Promi Big Brother"

