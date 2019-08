Im Paradise Hotel geht es heiß her! Sextalk, nackte Haut, Drama und viele Lästereien sorgen bei den Zuschauern für große Unterhaltung. Die Teilnehmer des Kuppelformats scheinen nicht wirklich an die große Liebe im TV zu glauben und nutzen die Gelegenheit, vor paradiesischer Kulisse zu flirten. Auch ihre dunkelsten Geheimnisse bleiben dabei nicht lange verborgen – am Dienstag ist rausgekommen: Kandidatin Linda Schwarz musste schon einmal eine Gefängnisstrafe absitzen.

"Wer ja eigentlich Asi ist, ist ja die, die mit einem Fuß im Knast stand", hetzt Jacqueline nach einem Streit gegen die ehemalige Love Island-Teilnehmerin. Miriam stellt daraufhin klar: "Die hat ja auch vier Monate gesessen." Offenbar stand die Single-Lady nicht bloß kurz vor einem Knast-Aufenthalt, sondern verbrachte tatsächlich mehrere Monate hinter schwedischen Gardinen. Die anderen Teilnehmer scheint das nicht sonderlich zu überraschen. "Die hat etwas Böses an sich", findet Mario, der aus seiner Abneigung keinen Hehl macht.

Nicht nur der kommt in Folge drei der neuen TVNOW-Show überhaupt nicht gut mit der Reality-TV-Darstellerin klar. Auch die Frauen im Hotel lassen ihre Mitstreiterin deutlich spüren, dass deren Anwesenheit unerwünscht ist – und nutzen jede Gelegenheit für fiese Seitenhiebe.

TVNOW/ Frank Fastner Reality-TV-Darstellerin Linda Schwarz

TVNOW Der "Paradise Hotel"-Cast

TVNOW/ Frank Fastner Die "Paradise Hotel"-Mädchen

