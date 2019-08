Joe Jonas (30) wird heute 30 Jahre alt und seine Frau Sophie Turner (23) widmet ihm ein paar zuckersüße Zeilen! Das Paar gab sich in diesem Jahr bereits zweimal das Jawort, erst in einer Kapelle in Las Vegas und wenige Monate später in Paris – und die beiden schweben offenbar noch immer auf Wolke sieben. An seinem Ehrentag machte Sophie ihrem Schatz nun eine rührende Liebeserklärung.

"Alles Gute zum 30. Geburtstag, mein Liebster. Du bist das Beste, was mir jemals passiert ist. Ich liebe dich, Joe Jonas", schrieb die Game of Thrones-Schauspielerin in ihrer Instagram-Story. Dazu teilte sie ein Foto, auf dem Joe ganz entspannt in die Kamera lächelt. Na, bei diesen niedlichen Glückwünschen geht dem Sänger doch bestimmt das Herz auf.

Seinen Geburtstag feierte der Musiker offenbar hoch über den Wolken – zusammen mit seinem Bruder Nick (26). Der postete auf seinem Account einen Clip, auf dem man sieht, wie Joe, Sophie und Co. in einem Jet zum Taio Cruz-Hit "Dynamite" abrocken. Ob Kevin Jonas (31) ebenfalls mit von der Partie war? Zumindest ließ er es sich nicht nehmen, seinem Bruder via Social Media zu gratulieren: "Herzlichen Glückwunsch an diesen unglaublichen Kerl. Joe, du bist der Mann! Wir lieben dich."

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Met Gala in New York, 2019

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas in Paris, 2019

Getty Images Die Jonas Brothers im Juni 2019

