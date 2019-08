Diese Bachelor in Paradise-Staffel wird sexy! Seit wenigen Tagen sind die 32 Singles bekannt, die nach ihrem Bachelor- oder Bachelorette-Aus eine zweite Chance auf die Liebe im TV bekommen. Die Jungs wie Alexander Hindersmann (31), Michael Bauer (28) oder Aurelio Savina (41) dürfen sich auf attraktive Ladys mit schlagkräftigen Argumenten freuen. Doch welche Insel-Dame raubt den Fans schon vor der ersten Folge den Atem?

Die 17 Teilnehmerinnen haben alle ihre individuellen Eigenarten – eine Lady finden die Promiflash-Leser in einer Umfrage (Stand: 16. August 2019; 09:42 Uhr; 3366 Stimmen) am heißesten. Ernestine Palmert landet mit 25,4 Prozent der Votes auf dem ersten Platz! Die kurvige Schönheit fiel in der diesjährigen Bachelor-Staffel nicht nur durch ihren lasziven Blick und die vollen Lippen auf – auch ihre positive Art machte sie bei den Zuschauern beliebt. Knapp hinter Ernestine sehen die User Jade Übach mit 17,1 Prozent. Die TV-Bekanntheit besticht mit langen blonden Haaren und einer tollen Strandfigur.

Auch Carina Spack landet bei den Lesern weit vorn – sie krallt sich mit sieben Prozent der Stimmen den dritten Platz. Für die Tattoo-Liebhaberin ist es nicht das erste Mal bei "Bachelor in Paradise". Sie forderte schon im vergangenen Jahr in der Reste-Show ihr Glück heraus und turtelte heftig mit Sebastian Fobe (34).

Instagram / ernestine_michele Ernestine Palmert, TV-Bekanntheit

Instagram / jadebritani Jade Übach, Influencerin

TVNOW Carina Spack, Reality-Sternchen

