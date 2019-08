War's das mit der ganz großen Bromance? Schon seit einer Woche kämpfen zwölf abenteuerlustige Stars um den Promi Big Brother-Sieg. In den vergangenen Tagen ist da natürlich schon so einiges passiert: Während sich anfangs zwischen Zlatko Trpkovski (43) und Joey Heindle (26) eine ganz große Freundschaft zu entwickeln schien, kann man den beiden jetzt dabei zusehen, wie sich eben diese in eine Feindschaft verwandelt. Genau dieser Prozess scheint heute besiegelt zu werden: Zlatko liest Joey mehr als deutlich die Leviten!

Diese Situation ist wohl nicht mehr zu retten! Zlatko kann sich offenbar in Sachen Joey-Hass gar nicht mehr beruhigen und geht weiterhin auf den Sänger los, der nach wie vor nicht so recht versteht, was hinter der Zaunwand im Zeltlager abgeht. Der 43-Jährige betont hingegen immer wieder, dass Joey sich schlichtweg falsch verhalten habe und sich nicht dafür interessiere, wie es ihm gehe. Doch damit nicht genug. Zlatko setzt noch einen drauf: Er macht regelrecht Schluss mit Joey! "Ich bin aber auch nicht hierhin gekommen, um neue Freunde zu finden. Es kann passieren, dass man hier Menschen auf einmal gern hat, die man gerne wiedersehen würde, aber zu dieser Fraktion gehörst du nicht mehr!", wettert er über den Zaun.

Sympathiepunkte bei den Zuschauern scheint Zlatko durch sein aggressives Verhalten gegenüber Joey nicht zu sammeln. Im Promiflash-Beliebtheitsranking rutschte er nach seiner "F*ckfehler"-Beleidigung bereits von den zweiten auf den dritten Platz nach unten und einige Fans fordern sogar, dass Zlatko die Sendung heute als erster verlassen sollte.

Promi Big Brother, Sat.1 Joey Heindle im Luxuscamp bei "Promi Big Brother"

Sat. 1 Zlatko Trpkovski und Joey Heindle

Joey Heindle, Sat.1 Joey Heindle bei "Promi Big Brother"

