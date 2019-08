Endlich gibt es wieder neue Musik von Lena Meyer-Landrut (28) – und für ihren aktuellen Ohrwurm hat sich die Sängerin keinen Geringeren als Nico Santos an die Seite geholt. Lange hatten die Fans über eine mögliche Zusammenarbeit mit dem Singer-Songwriter spekuliert, jetzt ist es offiziell bestätigt: Lena und Nico haben am Freitag ein Duett auf den Markt gebracht, ihre Bewunderer sind bereits jetzt hin und weg!

Vor einigen Tagen kündigte die 28-Jährige auf ihrem Instagram-Account an, dass sie diese Woche eine Single veröffentlicht: "Was kann ich sagen, ich freue mich so sehr auf diese Woche." In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war es so weit: Mit einem Mini-Clip um null Uhr gab Lena ihren Followern einen kurzen Vorgeschmack auf den Song "Better".

Das Ergebnis der Kooperation von Lena und Nico überzeugt die Netz-Community der Eurovision Song Contest-Gewinnerin von 2010. Einer der User schreibt: "Oh mein Gott, ich liebe das Lied wirklich." Ein anderer verkündet, es in Dauerschleife laufen zu lassen.

Getty Images Lena Meyer-Landrut im Mai 2019

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Nico Santos 2019 in Köln

Getty Images Lena Meyer-Landrut im Mai 2019 in Frankreich

